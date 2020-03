Coronavirus, in Italia i morti sono più di mille: oggi 189 decessi

Ancora una giornata drammatica in termini numerici per la diffusione del coronavirus in Italia: rispetto a ieri si registrano 2249 casi nuovi e 189 morti in più.Il totale dei positivi, al 12 marzo, è di 12.839 persone, il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 15.113. Sono 5.036 i malati in isolamento domiciliare, 1.153 in terapia intensiva in tutta Italia, 6.650 sono ricoverati con sintomi. I morti nelle ultime 24 ore sono 1.016. Sono 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus.