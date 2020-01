Coronavirus in Italia: primi due casi accertati

Abbiamo due casi accertati di Coronavirus in Italia'. Lo ha detto Giuseppe Conte, precisando che si tratta di turisti cinesi, marito e moglie di 67 e 66 anni provenienti dalla provincia di Wuhan. Il premier ha poi aggiunto che sono state già predisposte tutte le misure precauzionali: i due sono stati isolati presso l'ospedale Spallanzani di Roma. Chiuso il traffico aereo da e per la Cina. 'No agli allarmismi', ha affermato il ministro Speranza.