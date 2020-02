Coronavirus: la Russia vieta l'ingresso a tutti i cinesi

La Russia vieta l'ingresso di cittadini cinesi per la minaccia del coronavirus. Il Cremlino ha deciso di sospendere l'ingresso di cittadini cinesi nel suo territorio a partire da febbraio 20, lo hanno confermato martedì le autorità russe incaricate della prevenzione del coronavirus. La sospensione sarà a tempo indeterminato e varrà per i cittadini cinesi che entrano in Russia per motivi di lavoro, privati, educativi o turistici. 'Le restrizioni non influiranno sui passeggeri in transito', hanno aggiunto le autorità russe.