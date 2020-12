'Così per Ranieri Guerra Oms ha fatto da foglia di fico per scelte impopolari del Governo'

'Uno degli atout di Speranza è stato sempre il potersi riferire all'Oms come consapevole foglia di fico per certe decisioni impopolari e criticate da vari soggetti. Questa è stata materia di discussione e di accordo con Tedros' ... 'Se anche Oms si mette in veste critica non concordata con la sensibilità politica del Ministro che è certo superiore alla mia, non credo che facciamo un buon servizio al Paese. Ricordati che hanno appena dato 10 milioni di contributo volontario sulla fiducia e come segno di riconoscenza per quanto fatto sinora, dopo sei anni di zero'.Queste parole sono state messe nero su bianco in una mail da, assistente del direttore generale dell'Oms. Una mail che oggi è stata mostrata in un video () dal deputato bolognese di Fdi'Sostanzialmente nella mail si dice che Oms ha fatto da foglia di fico alle decisioni impopolari in accordo con Speranza e per la collaborazione l'Italia ha dato 10 milioni di euro - afferma Bignami -. Io ora pretendo di sapere dal ministro e dal Governo qual è questa collaborazione'.Intanto Bignami nel video mostra proprio il famoso documento 'segreto' citato una settimana fa dal The Guardian sul piano pandemico italiano. Un documento (Un unprecedented challenge Italy's first response to Covid-19 è il titolo) che, come noto, metterebbe in difficoltà anche lo stesso Ranieri Guerra e nel quale si afferma appunto che 'il piano pandemico italiano è stato solo riconfermato nel 2017 e non è mai stato aggiornato e quindi la risposta della sanità italiana fui caotica, creativa e confusa'.Una situazione a dir poco imbarazzante per il Governo e ovviamente la mail mostrata da Bignami oggi rende ancor più impellente un chiarimento.