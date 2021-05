Covid, Colao: 'Green pass pronto a metà giugno'

'Sul certificato verde, la versione europea che abbiamo testato ci piace e a metà giugno siamo pronti, i primi di luglio partirà'. Lo dice il ministro dell’Innovazione Tecnologica e Transizione digitale, Vittorio Colao, parlando a Italian Tech, sul sito del quotidiano Repubblica.'Col certificato - continua il ministro - si potranno evitare possibili restrizioni e quarantene. E’ un certificato, non un passaporto. Forse non si dovrà neanche scaricare, probabilmente si riceverà con una notifica. Chi ha l’app Io potrà averlo dentro l’app'.Il ministro ha poi aggiunto che anche l’app 'Immuni avrà dentro il certificato, che è un QR code e può essere messo nell’Apple Wallet, potrà essere messo dappertutto'.

