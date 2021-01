Covid, Conte: 'Sta arrivando un'impennata di contagi, altri sacrifici'

Allarme dal premier Giuseppe Conte sulla situazione della pandemia in Italia. 'Sta arrivando un'impennata' di contagi 'dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici', ha detto il presidente del Consiglio al Tg 3.Parole che fanno eco a quelle pronunciate ieri da Zaia. 'La diffusione del ceppo inglese e di due varianti autoctone del Coronavirus sono il fattore x che in Veneto ha fatto impennare la curva epidemiologica nelle ultime settimane, fino a un 30-40% in più rispetto ai picchi di marzo' - aveva detto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, in un’intervista al quotidiano la Repubblica. 'Il virus non è più lo stesso di marzo. I genetisti dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie hanno scoperto otto mutazioni. La variante inglese è molto più contagiosa delle altre'.