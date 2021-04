Covid, in Tunisia terapie intensive piene: scoperta nuova variante

Cresce l'allarme Covid in Tunisia: il ministro della Sanità tuinisino Mehdi, ha dichiarato che il 92% dei letti di rianimazione e l'85% dei letti equipaggiati ad ossigeno negli ospedali pubblici sono attualmente occupati. Preoccupa in particolare la scoperta di nuove varianti oltre a quella inglese. Una delle quali, ora allo studio dei ricercatori, individuata su 6 persone a La Manouba, non lontano dalla capitale. La variante mostra alcune somiglianze con i ceppi britannici e sudafricani. La Tunisia, sempre secondo i dati forniti dal ministero della Sanità, ha registrato dall'inizio dell'epidemia 296.000 casi confermati di coronavirus e 10.170 morti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.