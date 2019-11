Crollo viadotto sull' autostrada Torino-Savona

Crolla un pezzo di viadotto della Autofiori sulla A6 Torino-Savona a poca distanza dal capoluogo di provincia ligure, all’altezza di Altare. Dalle prime informazioni, sembra che il crollo sia stato causato da un frana.

Al momento non risultano mezzi né persone coinvolti dal crollo. Un pullman si sarebbe fermato a pochi metri dal luogo del crollo. Il crollo è avvenuto altezza di Madonna del Monte. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco per la verifica di eventuali auto coinvolte. In base a una prima analisi, ancora tutta da confermare, potrebbe esserci una connessione tra l’accaduto e una frana che si era riversata parzialmente sul viadotto.

Il crollo sulla A6 Torino-Savona ha interessato circa 30 metri dell’intera carreggiata in direzione Torino, a circa 1,5 chilometri da Savona. Il tratto, investito da una frana, è di competenza di Autostrada dei Fiori, di proprietà del gruppo Gavio.