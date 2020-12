Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietato spostarsi tra Regioni

ll Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge Covid. Il provvedimento disciplina in particolare la possibilità di disporre limitazioni della circolazione tra le Regioni. 'Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione'.



La misura che vieta gli spostamenti tra Regioni, prevista dal nuovo DPCM che entrerà in vigore il 4 dicembre dopo il confronto di oggi, giovedì 3, con i presidenti di Regione, riguarderà anche lo spostamento tra i comuni nei giorni 25, 26 e 1° gennaio. A Capodanno continuerà ad essere in vigore il coprifuoco delle 22.



Per coloro che vivono in regioni in fascia gialla sarà possibile spostarsi in occasione del Ponte dell'Immacolata, ma solo in regioni in fascia gialla