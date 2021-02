Diario della crisi: entro domani Mattarella vuole un nome

Il Presidente dellCamera Roberto Fico, in virtù del mandato esplorativo per verificare le condizioni atte alla nascita in nuovo governo, conferito dal Presidente della Repubblica, ha passato il fine-settimana a capire se 5 Stelle, Pd, LeU, Italia Viva e responsabili sono pronti a far nascere il nuovo governo. Stamattina alle 9.30 ci sarà un incontro tra le delegazioni di tutti i partiti. Entro domani sera Mattarella vuole una rispostaL’alternativa al Conte-ter sarebbe un governo istituzionale con Forza Italia dentro. Si fa il nome di Draghi. Mattarella nega di averlo chiamato in questi giorni. Palazzo Chigi diffonde sondaggi in cui Conte risulta più popolare dell’ex presidente della Bce