Diario della crisi: veto Renzi su Conte, si rimane in alto mare

Renzi dice no all'ipotesi di un mandato esplorativo a Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo governo e di una nuova maggioranza a sostegno o almeno no come primo nome. Prima l'incarico va affidato ad un'altra persone. Di cui, chiaramente, Renzi non fa il nome. E' lo scoglio maggiore, che lascia la crisi aperta, quello che ha definito la seconda giornata di consultazioni al Quirinanale, la prima con i leader politici, in particolare con il centro sinistra. Nella quale il PD ha nuovamente appoggiato il premier uscente Giuseppe Conte. Quindi crisi ancora aperta, in attesa delle consultazioni di venerdì con i leader del centro destra.