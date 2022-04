Distruzione a Bucha, la condanna di Draghi, per Mosca 'fake news'

“Le immagini dei crimini commessi a Bucha e nelle altre aree liberate dall’esercito ucraino lasciano attoniti. La crudeltà dei massacri di civili inermi è spaventosa e insopportabile. Le autorità russe devono cessare subito le ostilità, interrompere le violenze contro i civili, e dovranno rendere conto di quanto accaduto. L’Italia condanna con assoluta fermezza questi orrori, e esprime piena vicinanza e solidarietà all’Ucraina e ai suoi cittadini”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi a seguito delle notizie provenienti dall'UcrainaQuello che è stato definito 'massacro deliberato' di civili a Bucha e su cui l'Ue potrebbe decidere di far scattare un nuovo round di sanzioni contro Mosca, sui media russi che appoggiano il Cremlino è già presentato come una 'fake news' costruita dall'Ucraina per avere più armi dall'Occidente.'Tutte le fotografie e i materiali video pubblicati dal regime di Kiev, che mostrano una sorta di 'crimini' da parte del personale militare russo nella città di Bucha, nella regione di Kiev, sono un'altra provocazione'. - - ha affermato il ministero della Difesa russo secondo quanto riporta Ria Novosti riportato dall'agenzia AGI. 'Durante il periodo in cui Bucha era sotto il controllo delle forze armate russe, nessun residente locale ha subito azioni violente', ha affermato.