Donbass, durissimo colpo per Kiev: Severodonetsk lasciata ai russi

L'esercito ucraino ha dato ordine ai soldati di ritirarsi da Severodonetsk, la città del Donbass simbolo degli scontri tra forze russe e ucraine. L’occupazione completa di Severodonetsk da parte dei russi è una delle vittorie più significative per la Russia dopo la conquista di Mariupol.Il responsabile militare del Lugansk, Sergei Gaidai, ha infatti ordinato ai militari ucraini nascosti dentro la fabbrica Azot di Severodonetsk di ritirarsi. 'Restare in una città distrutta al 90 per cento dai bombardamenti può solo far aumentare le perdite - ha detto Gaidai -. L'80 per cento delle case dovrà essere demolito'.Per la Russia la sua conquista significa di fatto aver preso quasi tutta la regione di Luhansk, che insiema a Donetsk fa parte dell’area del Donbass. La resistenza ucraina, dopo aver tentato un contrattacco a inizio giugno, è stata lentamente respinta, fino all'asserragliamento nello stabilimento chimico Azot.