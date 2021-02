Draghi alle 19 al Quirinale per il nuovo governo

Manca poco al nuovo governo Draghi, il premier incaricato è atteso alle ore 19 al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva e presentare la squadra.Quindi il passaggio parlamentare tra martedì e mercoledì, con la fiducia prima al Senato e poi alla Camera. Draghi in queste ore ha mantenuto un fitto contatto col Colle, informato sull’intenzione di dar vita a un esecutivo composto da tecnici e politici. Proprio sui dicasteri si gioca una battaglia importante. Il Pd non ha avanzato alcuna rosa di nomi per la composizione del Governo, fa sapere il segretario PD Nicola Zingaretti mentre Matteo Renzi si sfila. 'Non conosco i nomi dei ministri, ma io non ci sarò’, dice. Un ministero della disabilità è invece la richiesta di Matteo Salvini.