Mario Draghi incassa il sì delle parti sociali. Confindustria auspica un ampio consenso parlamentare attorno all’esecutivo guidato dall’ex governatore della Bce perché, come dice Carlo Bonomi, “c’è molto da fare e tanti sono i temi irrisolti” da affrontare “presto e bene”.Nel giro di incontri a Montecitorio, il presidente incaricato ha ricevuto i sindacati che gli hanno ribadito l’esigenza di prorogare il blocco dei licenziamenti e la cassa covid.Il leader della Cgil, Maurizio Landini, chiede che il confronto con il governo prosegua anche dopo le consultazioni e propone una legge sulla cittadinanza per i figli degli stranieri che nascono o studiano in Italia. Comuni e regioni invece sperano di essere coinvolti maggiormente sui progetti del Recovery plan.Nel frattempo l'ok alla proposta grillina, il cui popolo voterà oggi sulla piattaforma Rousseau per dire si o no al sostegno al nuovo governo, di istituire un ministero della transizione ecologica, avrebbe già avuto oggi la disponibilità del premier incaricato, almeno stando alle parole di Donatella Bianchi, presidente del Wwf, anche lei ricevuta oggi nel corso delle consultazioni.

'La buona notizia su cui abbiamo insistito tutti è che ci sarà il ministero della Transizione ecologica dove le competenze saranno concentrate“.

Nel nuovo ministero della Transizione ecologica “le competenze ambientali saranno ulteriormente rafforzate, perche’ per guidare e gestire questa transizione sara’ necessario un ministero forte, autorevole e competente”, aggiunge Donatella Bianchi, presidente del Wwf.