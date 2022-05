Draghi: 'Da Lavrov parole aberranti e oscene. Giusto armare l'Ucraina'

'Quello che ha detto Lavrov è aberrante. E per quanto riguarda la parte riferita a Hitler, è davvero oscena'. Queste le parole usate dal premier Mario Draghi commentando in conferenza stampa, dopo l'approvazione del decreto Aiuti, l’intervista al ministro degli Esteri russo Lavrov a Rete 4. 'L'Italia è un Paese dove c’è libertà di espressione, e il ministro Lavrov appartiene a un Paese dove non c’è libertà d’espressione. In Italia - ha aggiunto il premier - c’è libertà di esprimere le opinioni, anche quando sono palesemente false e aberranti. L'intervista in realtà è stato un comizio. Bisogna chiedersi se è accettabile. Non è granché professionalmente, fa venire in mente strane idee'.'L’atteggiamento italiano sulla politica estera, sulla guerra in Ucraina e la lealtà agli alleati non è in discussione - ha poi detto Draghi sulla scelta di armare l'Ucraina -.