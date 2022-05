E' il giorno della resa ucraina: Mariupol ora è in mano russa

L'operazione segna di fatto la resa dei difensori dell'acciaieria e la completa caduta in mano russa di Mariupol, semidistrutta dai bombardamenti e stremata da un lungo assedio.Il ministero della Difesa ucraino ha spiegato che avranno luogo ulteriori 'procedure di scambio', formula che lascia intendere che l'evacuazione dei difensori di Mariupol, per lo più soldati della trentaseiesima brigata di fanteria marina e combattenti del reggimento Azov, sia avvenuta in cambio della consegna di prigionieri russi.

