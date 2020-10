E' morta la presidente presidente della Regione Calabria Jole Santelli

E’ morta la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Aveva 51 anni. Santelli, fa sapere la Regione in una nota, si è spenta serenamente questa notte nella sua casa di Cosenza. Jole Santelli era malata di tumore, aveva parlato della sua battaglia contro la malattia anche nell'ultima campagna elettorale, ma la causa del suo decesso improvviso è ancora da accertare.

Già numerosi i messaggi di cordoglio da parte del mondo politico: “Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio, #ciaojole”, scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Sono vicina alla famiglia di Jole Santelli, una collega, un’amica, prematuramente scomparsa questa notte – sono le parole di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia -. Quello per la sua perdita è un dolore che ci accomuna tutti. La dedizione, il coraggio, l’amore per la sua terra, l’avevano portata ad essere la prima donna presidente della Regione Calabria. Mancherà ai suoi cari, mancherà a tutti noi, ma soprattutto mancherà a tutti i calabresi. Addio Jole”.