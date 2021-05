E' morto a 81 anni il primo uomo vaccinato col siero Pfizer

Il britannico William Shakespeare, il primo uomo a ricevere sei mesi fa il vaccino contro il Covid, è morto a 81 anni in ospedale dopo una lunga battaglia con una malattia non legata al coronavirus. Shakespeare, omonimo del grande drammaturgo, era diventato famoso lo scorso 8 dicembre, quando fece il giro del mondo la foto che gli venne scattata mentre riceveva il vaccino Pfizer all'University Hospital di Coventry. L'ex dipendente della Rolls Royce, scrive il 'Daily Mail', è morto giovedì scorso dopo un periodo di malattia trascorso nello stesso ospedale dove gli fu somministrato il vaccino e lascia la moglie Joy e due figli. Shakespeare è stata la seconda persona al mondo a ricevere un vaccino approvato dopo la 91enne Margaret Keenan, che ricevette l'iniezione nello stesso ospedale pochi istanti prima.

