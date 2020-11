E' morto Diego Armando Maradona: si è spenta la leggenda del calcio

E’ morto Diego Armando Maradona. A confermare la notizia della scomparsa la Federcalcioargentina. Il Pibe de Oro è deceduto all’età di 60 anni, stroncato da un arresto cardiaco secondo quanto riferito dalla stampa argentina. L’ex fuoriclasse del Napoli e della nazionale Albiceleste, campione del mondo nel 1986 in Messico, 60 anni lo scorso ottobre, era stato dimesso lo scorso 11 novembre dalla Clinica Olivos di Buenos Aires dove era stato operato alla testa per rimuovere un ematoma subdurale.Si spegne il 25 novembre 2020 la leggenda del calcio, il più grande calciatore di tutti i tempi. Un genio che ha di gran lunga superato la sregolatezza con cui ha vissuto. Una sregolatezza che non gli ha permesso di cadere e rialzarsi ripetutamente. Trasformato da tempo a Napoli e in Argentina in un semi-Dio, davanti al suo altare ora si inginocchia tutto il mondo calcistico.