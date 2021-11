Eccellenza Funeraria, Borghi presidente. Gibellini diventa presidente onorario

Si è svolta giovedì scorso, l’11 novembre al Zanhotel & Meeting Centergross di Bologna l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione case funerarie e funeral home E.F.I. (Eccellenza funeraria italiana). Diversi i temi all’ordine del giorno, dal bilancio all’iter parlamentare per un disegno di legge che tuteli la categoria, ma soprattutto nel corso dell’assemblea di E.F.I. sono state elette le nuove cariche sociali dell’associazione, a partire dal nuovo presidente Ugo Borghi, imprenditore bolognese del settore. Borghi succede a Gianni Gibellini, uno dei padri fondatori di E.F.I., il quale, come aveva già annunciato in precedenza, ha deciso di non ricandidarsi alla presidenza dopo un decennio; l’assemblea dei soci ha comunque proposto Gibellini come presidente onorario, un segno di apprezzamento per il lavoro che l’imprenditore modenese ha svolto in E.F.I. e per tutto il settore funerario.Loris Brogio (Padova) è stato eletto vice-presidente; Massimiliano Pedrucci, modenese, segretario generale; a Michael Joseph Cozzolino (Pordenone) l’incarico di tesoriere. Eletti consiglieri di E.F.I. Michele Grella (Avellino), Elisabetta Gibellini (Modena), Gabriele Bonetti (Valsamoggia), Fabiano Vittorio Coccato (Milano), Luca Mariani (Genova), Pasquale Villa (Piacenza) e Davide Romani (Arzignano).“Ho sempre operato nell’interesse dell’associazione, combattendo l’illegalità, il lavoro nero e l’evasione fiscale, che nel settore funerario supera il 50% a fronte di una detrazione ‘irrisoria’, ovvero il 19% di 1.550 euro, una condizione che espone agli interessi della criminalità organizzata sempre alla ricerca di contesti in cui ripulire i soldi sporchi. Negli anni abbiamo ottenuto il riconoscimento da parte delle istituzioni nazionali e locali del valore del lavoro svolto. Tutti i soci - le parole di Gibellini - erano al corrente che non mi sarei ricandidato perché credo sia arrivata l’ora di un cambio generazionale. Mi auguro che le nuove leve portino avanti quelli che sono stati i nostri progetti di questi anni e che conducano E.F.I. al raggiungimento dei propri scopi sociali, il primo fra tutti quello di crescere ancora”.Nel corso del suo discorso Gibellini ha ricordato l’importanza per E.F.I. del disegno di legge per tutelare il settore, rimasto ‘fermo’ per alcuni mesi a causa della pandemia, alla Camera, e i cui lavori sono ripresi e attualmente giunti alla stesura dell’articolo 8. Proprio il disegno di legge è stato al centro di un recente incontro con l’onorevole Pd Giuditta Pini (relatrice della commissione dove si sta operando per l’approvazione di una legge il cui disegno dovrebbe essere chiuso entro la prossima primavera).“Chiediamo una legge nazionale - ricorda Gibellini - che disciplini l’attività del nostro settore, affinché vincano la trasparenza e la legalità. Una legge che metta fine all’attuale ‘giungla’, disponendo controlli, attualmente inesistenti, e sanzioni per chi non è in regola e al contempo regole univoche a livello nazionale per poter esercitare”. In questo senso, in attesa che gli emendamenti vengano valutati e discussi, Gibellini ha rimarcato anche l’importanza della liberalizzazione dei forni crematori “con tutti i controlli del caso, anche relativi alla prevenzione dell’inquinamento, ovvero al contenimento dell’emissione di particelle inquinanti attraverso appositi filtri. Dobbiamo, infatti, uscire dall’attuale monopolio pubblico presente nel settore dei forni crematori”.