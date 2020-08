Esplosioni a Beirut, decine di morti. Feriti anche 2 militari italiani

Due violente esplosioni hanno devastato intere aree nel centro della capitale del Libano, Beirut, nella zona del porto. Le esplosioni hanno fatto crollare anche un edificio di tre piani e si cercano persone intrappolate sotto le macerie. La prima esplosione su una nave con un carico di fuochi d'artificio, coinvolto poi un deposito chimico. Nube tossica sulla capitale.Secondo un primo bilancio preliminare del ministero della Salute, vi sarebbero almeno 27 morti e 2.500 feriti. Colpiti in maniera non grave anche due militari italiani del contingente della missione Unifil.

