Fatture false, i genitori di Renzi condannati a 1 anno e 9 mesi

Un anno e nove mesi pena sospesa. È questa la condanna stabilita in primo grado dal giudice del Tribunale di Firenze Fabio Gugliotta al processo in cui erano imputati Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, per due fatture false insieme all’imprenditore Luigi Dagostino (condannato a due anni).

Il giudice ha accolto le richieste dell’accusa. Per i genitori di Renzi è arrivata anche l’interdizione per sei mesi da incarichi direttivi nelle imprese e per un anno dai pubblici uffici e dal trattare con la pubblica amministrazione.

Le fatture che il pm (e ora anche il giudice) ha ritenuto essere false sono due fatture emesse da Party ed Eventi 6, società riconducibili ai Renzi (per 20 e 140 mila euro), per uno studio di fattibilità relativo ad un outlet commissionato dall’azienda di Dagostino. Per l’accusa non corrispondono ad una prestazione realmente svolta. La difesa dei genitori di Renzi aveva chiesto l’assoluzione.