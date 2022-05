Grandi concerti: Springsteen aprirà a Ferrara il tour italiano...ma nel 2023

'Ferrara è pronta ad accogliere Bruce Springsteen, che sceglie la nostra città per inaugurare il suo tour italiano. Quello del prossimo anno, a Ferrara, sarà il suo primo concerto in Italia dopo sei anni. È un'emozione grandissima e una notizia straordinaria per la nostra città, che da oggi è al centro dell'attenzione internazionale e sarà ambitissima meta dei fan di tutto il mondo, con evidenti effetti sull'indotto economico. È questo l'esito di un lavoro realizzato, in particolare, sulla parte eventi e di un percorso intrapreso a fianco del management italiano del Boss, la Barley Arts, nella persona di Claudio Trotta, che ringrazio. Un ringraziamento particolare va all'assessore Marco Gulinelli che ci ha creduto da sempre, anche quando sembrava solo un sogno, lavorando, pazientemente e nel silenzio, e vincendo le resistenze dei soliti, tristi, detrattori.Ora, pancia a terra, lavoriamo e lavoreremo per preparare l'evento, con uno staff di tecnici di altissimo profilo. Sarà l'evento degli eventi, in uno scenario pressoché inedito e straordinario come è il parco Urbano. Ferrara da oggi si prepara ad accogliere il grande Boss. Vogliamo che questo sia un evento di tutta la città col più ampio coinvolgimento'.Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri all'annuncio, della tappa a Ferrara del tour 2023 di Bruce Springsteen e della E Street Band, il 18 maggio 2023 al parco Urbano 'Giorgio Bassani'.