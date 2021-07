Green pass per i ristoranti: in Francia ora è corsa al vaccino

E' record di richieste di vaccinazione in Francia dopo il discorso del presidente Macron che ieri sera in diretta tv a reti unificate ha annunciato l'estensione del green pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Questa mattina, il capo del sito di prenotazione on-line Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, ha detto che sono stati '926.000 i francesi che hanno preso appuntamento per ilvaccino' ieri sera. 'Abbiamo registrato 2.000 appuntamenti al minuto, un record assoluto, dall'inizio della campagna (di vaccinazione)', ha precisato. Per Niox-Chateau, il 65% degli appuntamenti presi in queste ultime ore riguarda persone under-35.