Guerra in Ucraina, Zelensky: 'Vinceremo e resteremo in piedi'

'Questa è una guerra che la Russia ha iniziato, che la Russia continua e che la Russia non vuole finire. L’Ucraina difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L’Ucraina sta lottando per la pace. Questo è un paradosso crudele nel XXI secolo, e per noi è la realtà'. A parlare è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.'Oggi, quando il nostro popolo combatte per l’indipendenza, abbiamo il nostro diritto in tutti i sensi della parola – storicamente, politicamente, culturalmente e, ciò che è molto importante – giuridicamente. In particolare, la fiducia del nostro popolo nella vittoria si basa su questo - afferma il presidente Ucraino -. Resteremo in piedi. Vinceremo. Riconquisteremo le nostre vite, ricostruiremo le nostre vite. Lo faremo insieme - solo così si può fare. Ciò può essere fatto solo senza concorrenza reciproca. Questo è il nostro obbligo verso tutte le generazioni del nostro popolo che hanno combattuto per la nostra libertà e sovranità dell'Ucraina'.