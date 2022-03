Guerra Ucraina, da Putin decreto per coscrivere 134mila giovani russi

Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione primaverile, il documento è stato pubblicato sul portale Internet ufficiale di informazioni legali. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti.“Decido di effettuare dal 1 aprile al 15 luglio 2022, la coscrizione di cittadini russi di età compresa tra 18 e 27 anni che non sono nella riserva, per un totale di 134.500 persone”, si legge nel testo.Nello stesso decreto, il presidente ha incaricato di revocare 'dal servizio militare i soldati, i marinai, i sergenti e i capisquadra il cui servizio militare è scaduto'.Il documento è entrato in vigore dalla data di pubblicazione.Il giorno prima, il ministro della Difesa Sergei Shoigu aveva osservato che questa primavera sarebbero stati chiamato in servizio meno giovani rispetto a un anno fa e aveva sottolineato che nessuno di loro sarebbe stato mandato in zone calde.