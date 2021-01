Il governo naviga a vista: nuovo DPCM fino al 15 gennaio

Si va verso un decreto ad hoc per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all'Epifania. E' questo lo strumento scelto dal governo nel quale inserire le misure restrittive da applicare almeno fino a metà gennaio. Al centro della riunione del Consiglio dei Ministri iniziara alle ore 22

Una zona gialla 'rafforzata' nei giorni feriali - con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un'altra abitazione nella regione per massimo due persone - e una zona arancione nel fine settimana.



Dalla bozza anticipata da Ansa in serata emerge che 'dal 7 al 15 gennaio 2021 sarà vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sarà comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma'