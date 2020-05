Il Ministro si commuove e annuncia: Regolarizziamo 600 mila migranti

La ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova si commuove in diretta durante la conferenza stampa del governo per presentare il dl rilancio da 55 miliardi. Dopo avere annunciato alcuni provvedimenti sul lavoro in agricoltura si ferma con il nodo in gola. Si commuove, scende una lacrima e annuncia la regolarizzazione di 600 mila migranti irregolari: 'Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato'