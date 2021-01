In Emilia-Romagna RT a 0,97: tra una settimana possibile zona gialla

L'incide di contagio, il cosiddetto RT, che segna il passaggio in automatico da un colore all'altro, è sceso allo 0,97 per l'Emilia-Romagna, quindi sotto la soglia dell'1, presupposto per potere valutare il passaggio da un colore all'altro. Ma tale indice deve essere mantenuto per almeno un'altra settimana per potere rendere possibile il passaggio in fascia gialla. Tradotto, la zona arancione per l'Emilia-Romagna rimarrà tale per i prossimi giorni ma se venerdì l'indice RT confermasse la tendenza al ribasso e comunque rimanesse sotto l'1 il Ministro della salute potrebbe decretare la zona gialla. Ma questo, appunto, solo nel caso di un andamento positivo costante dei dati. Il leggero calo e lo scostamento di 0,3 punti rispetto all'RT 1 non è scontato sia sufficiente per cambiare coloro



Nella foto, il ministro della salute, Roberto Speranza