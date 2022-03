Incremento spese militari al 2% del PIL: la Camera approva l'ODG Lega

“Incrementare le spese per la Difesa verso il traguardo del 2% del Pil. L’approvazione del nostro odg al decreto Ucraina, a mia prima firma, che impegna il governo in questa direzione, obiettivo peraltro già sostenuto a più riprese dal Presidente Draghi e dal recente Consiglio europeo svoltosi a Versailles, è un risultato storico. Altrettanto rilevante il fatto che l’odg sia stato sottoscritto da tutti i partiti politici ad esclusione dell’estrema sinistra. Dobbiamo tutelare gli interessi nazionali sia sul piano della sicurezza che su quello energetico. Un primo, significativo passo sarebbe l’aumento già nell’anno in corso delle risorse destinate al Fondo per le esigenze di difesa nazionale recante il Codice dell’ordinamento militare“. Lo dichiara il deputato Roberto Paolo Ferrari, responsabile dipartimento Difesa della Lega e capogruppo in commissione Difesa alla Camera.L’ordine del giorno, con parare favorevole del governo, è stato approvato dall’aula della Camera con 391 sì, 19 no e 7 astenuti.Nella sua informativa d'urgenza alla Camera il ministro di Maio ha affermato che aiutare 'chi deve difendersi da attacchi indiscriminati non solo è un obbligo morale ma permette di intavolare un negoziato meno squilibrato tra le parti”.