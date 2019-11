Iraq, attentato contro i militari italiani: 5 feriti

Attentato esplosivo contro militari italiani in Iraq: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni. Lo apprende l'ANSA da fonti della Difesa.

L'attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane in Iraq.

Il team - si legge dall'Ansa - stava svolgendo attività di addestramento in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all'Isis. L'attentato è avvenuto intorno alle 11 locali, nella zona di Suleymania, nel Kurdistan iracheno. Ad essere coinvolti sono stati i commandos della task force presente in quell'area, che stava svolgendo un'attività di supporto ad una unità di forze speciali dei Peshmerga.



Nessuno dei feriti, compresi i tre più gravi, corre pericolo di vita, ma uno di loro avrebbe subito l'amputazione di una gamba ed un secondo di un piede. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha convocato un consiglio speciale della Difesa mentre è stato predisposto il rientro dei soldati in Italia.