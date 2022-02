Israele abbandona il Green Pass: con Omicron inutile e dannoso per l'economia

Inutile e senza nessuna logica medica ed epidemiologica, ma allo stesso tempo in grado di portare ad un impatto negativo sull'economia. Israele, come era già nell'aria da alcune settimane, ha deciso per questi motivi la via dell'abbandono del certificato verde. Di fronte all'esplosione dei contagi con la variante Omicron l'inutilità del Green Pass salta agli occhi. Inutile per frenare il contagio e per creare (come Draghi aveva sentenziato), luoghi sicuri. Omicron ha fatto saltare molte cose, ma prima di tutto il Green Pass. Almeno così è in tutta Europa, o quasi, ma non in Italia, dove pur a fronte del suo fallimento, il Green Pass è stato rafforzato ed esteso. Un castello di carta e di QRcode resi nulla a Omicron che anche Israele sta spazzando via. Del resto che questa fosse la via era già evidente nelle scorse settimane quando il Ministro delle Finanze dello Stato di Israele, Avigdor Liberman non solo evidenziava l'inutilità del green pass di fronte all'esplosione dei contagi con la variante Omicron ma anche, e per contro l'impatto diretto (e negativo), sull’economia, sul 'funzionamento quotidiano del Paese e un contributo significativo alla diffusione del panico tra i cittadini'. Il numero di persone che contrae il virus nonostante il vaccino o la guarigione è salito alle stelle con la variante Omicron, e tale sistema dunque va cancellato.