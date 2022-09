Italiano 27enne muore in Ucraina: combatteva con le forze di Kiev

L'italiano Benjamin Giorgio Galli, 27enne originario della provincia di Varese ma residente da anni in Olanda, è morto in Ucraina mentre combatteva per la legione internazionale a fianco di Kiev. La notizia del decesso è stata confermata dai genitori del foreign fighter, che si trovano nella capitale ucraina. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo, che nei giorni scorsi si trovava nella zona di Kharkiv, sarebbe stato ucciso da una bomba.Benjamin Giorgio Galli, che aveva vissuto anche in Belgio e in Olanda aveva preso la cittadinanza, si era trasferito in Ucraina a marzo, dopo l’aggressione delle truppe russe, per sostenere la resistenza di Kiev. Sul suo profilo Facebook, negli ultimi mesi ha caricato diverse foto in abiti militari.