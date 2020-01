La Brexit è realtà: un giorno triste per l'Europa

La Brexit è realtà. Alle ore 23 di questa sera il Regno Unito sarà formalmente fuori dall'Unione Europea.È strano rendersi conto che il giorno della Brexit è arrivato. Dopo mesi, anzi anni, di dibattiti, manifestazioni di piazza, rinvii e discussioni parlamentari, un sentimento misto di incredulità e malinconia stringe il cuore di chi crede convintamente nel processo d'integrazione europea. Momenti storici così significativi spingono con drammatica prepotenza alla riflessione.Di che sorprendersi? Gli elettori britannici così decisero quel fatidico 23 giugno 2016. Si è increduli perché c'è stata una fase in cui si è pensato che la Brexit, forse, non sarebbe mai avvenuta. Che il Regno Unito per uscire dall'impasse politica avrebbe dovuto rinunciare ad uscire dall'Unione. A parte il fatto che si sarebbe trattato di una decisione fortemente antidemocratica, questo momento di grande incertezza coincise con la fase più acuta della crisi politica britannica, quando il parlamento bocciò ripetutamente, e sonoramente, l'accordo di uscita negoziato dalla ex premier Theresa May.Ma si trattò di una fase che, per quanto grave, fu temporanea. D'altro canto il partito di governo non mise mai in discussione il fatto di uscire dall'Ue, bensì la leadership di Theresa May. I laburisti, invece, furono più ambigui sulla Brexit. Ambiguità che hanno pagato alle elezioni dello scorso dicembre. Gli unici ad essere convintamente e apertamente contrari all'uscita di Londra dall'Ue, a parte i nazionalisti scozzesi, furono i liberal-democratici. Il fatto che Jo Swinson, la leader del partito, non venne rieletta, è emblematico del fallimento della loro linea.Altro che annullamento della Brexit. L'elettorato britannico alle ultime elezioni si è espresso chiaramente: si faccia la Brexit (Get Brexit Done come direbbe Boris Johnson) per rispettare il risultato del referendum del 2016 e per mettere una pietra sopra questa storia una volta per tutte. Alle ultime elezioni l'elettorato britannico ha manifestato in modo inequivocabile la sua stanchezza. I britannici erano stanchi di sentir parlare continuamente di una questione che da anni teneva bloccati la politica e il paese intero.In ogni caso, l'intensità del sentimento di malinconia sovrasta abbondantemente l'incredulità. È una malinconia che non si può non provare nel momento in cui si prende consapevolezza del fatto che una grande potenza europea sta abbandonando il pluridecennale processo d'integrazione, macchiandolo in modo indelebile. È vero, il Regno Unito non fu tra i paesi fondatori e ha sempre avuto una relazione molto particolare con il processo d'integrazione europea, tant'è che nel 1975, appena due anni dopo l'ingresso nella Cee, i cittadini britannici furono chiamati alle urne per confermare la loro appartenenza alla comunità. Si trattò del primo referendum popolare della storia britannica.Questa è però una magrissima consolazione che non deve farci distogliere l'attenzione dal dato di fatto cruciale. L'Unione Europea è stata incapace di rendersi attraente agli occhi britannici. È stata incapace di convincere il popolo britannico a rimanere.Questo è un giorno triste per l'Unione Europea. È inutile cercare scappatoie e consolazioni. Volgere lo sguardo da un'altra parte sarebbe da irresponsabili. L'uscita di una grande potenza come la Gran Bretagna decreta in modo inequivocabile la crisi del processo d'integrazione europea che, dopo una lunga fase di stallo, sembra ora arretrare in modo drammatico.Tra poche ore Londra sarà fuori dall'Ue ma non per questo si smetterà di parlare della Brexit. Siamo solo all'inizio, di Brexit se ne parlerà ancora tra decenni. Tale evento infatti, insieme alla data odierna, è già entrato nei libri di storia. La speranza è che non passi alla storia come l'inizio della fine del processo d'integrazione europea.