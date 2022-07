La conclusione dei Ministri UE: 'Meno gas arriverà, più avverso sarà l'autunno'

Nubi grigie all'orizzonte nell'economia europea retta da una politica costretta a rivedere le proprie previsioni a cadenza quindicinale. Una revisione l'ultima data dal taglio della fornitura di gas russo e dalla decisioni di un Putin capace paradossalmente di autosanzionarsi, capace di trasformare le sanzioni dell'Europa in un boomerang per l'Europa stessa. Bruxelles aveva già abbassato a maggio la sua stima di crescita del Pil quest'anno al 2,7% sia per l'area dell'euro che per l'Ue, inflazione 'vista' al 6,8%E, meno gas arriverà, e più 'avverso' sarà lo scenario. Questa è la conclusione degli ministri dell'Economia dell'Ue riuniti oggi a Bruxelles per l'Eurogruppo.'Il fattore cruciale per uno scenario avverso è la fornitura di energia. E questo era stato detto chiaramente nelle nostre previsioni economiche di primavera. Ed è un rischio che non è diminuito nelle scorse settimane, è aumentato', ha spiegato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al termine della riunione.