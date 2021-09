La Gran Bretagna dà lezione di civiltà: niente Green Pass

Lezioni di civiltà all'Italia e all'Europa da parte della Gran Bretagna di Boris Johnson. Il premier inglese ha annunciato di rinunciare definitivamente all’idea di imporre un green pass (seppur molto più morbido di quello italiano) per discoteche, cinema ed eventi sportivi. Ad annunciarlo è stato il ministro della Sanità, Sajid Javid, il quale ha detto di essere 'lieto di poter dire che non andremo avanti su questa strada'.Il provvedimento era stato ipotizzato nei mesi scorsi e avrebbe dovuto scattare a settembre. Del resto una parte dello stesso partito di Johnson si era schierata contro ritenendo la misura 'coercitiva e discriminatoria'. Contrari anche i liberaldemocratici e il leader laburista Keir Starmer per il quale un passaporto vaccinale come 'contraria allo spirito britannico'.I dati sulla campagna vaccinale inglese sono similia a quelli raggiunti in Italia. Oltre l'81% dell'intera popolazione over 16 è già stata vaccinata con 2 dosi e il 90% con una. In Gran Bretagna, come noto, non si vaccinano gli under 15 per espresso sconsiglio del 'comitato scientifico' inglese.