La nuova avventura di Sting, una pizzeria nella sua tenuta in Toscana

'Venite ad unirvi alla banda nella nuova pizzeria e wine bar 'Il Palagio', dove potrete avere una pizza favolosa, provare tutti i nostri vini e anche qualche birra artigianale toscana. Claudia e Paolo vi daranno un caloroso benvenuto', scrivono Sting e la moglie Trudie Styler, postando la foto dell'ex cantante dei Police.La rockstar inglese ha annunciato, infatti, via social, tramite, la sua pagina ufficiale su Instagram, l'apertura di una pizzeria nella sua tenutaUna pizzeria con ampi spazi all'aperto per ammirare la campagna circostante. Non solo vignaiolo, ora anche pizzaiolo: per Sting inizia una nuova avventura nella sua seconda casa in Toscana, finora soprattutto ritrovo esclusivo di amici artisti e vip.Nella pizzeria di Sting le pizze sono fatte con farine e prodotti toscani. E nell'enoteca sarà possibile degustare le bottiglie di vino prodotte da 'Il Palagio'.La tenuta 'Il Palagio' è dal 1997 del cantante Sting. La villa cinquecentesca è immersa tra i vigneti dell'area del Chianti e un tempo apparteneva al duca Simone Vincenzo Velluti Zati di SanClemente. Oggi è anche un agriturismo, con cinque guesthouse a disposizione degli ospiti. L'azienda agricola 'Il Palagio' possiede uliveti e vigneti, dai quali si ricavano olio e vino, prodotti conmetodi biologici. Dalla cantina di Sting escono etichette di pregiodedicate alle canzoni più famose dell'ex Police.