L'annuncio di Mosca: 'Mariupol è stata liberata'

Mariupol “è stata liberata” e si avvia a cadere sotto il pieno controllo “delle forze armate russe e della milizia della Repubblica popolare di Donetsk”: così ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, stando a quanto riporta l’agenzia Interfax. Il ministro ha chiarito che nella città portuale assediata dall’inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso, la situazione “è calma”, che oltre 140mila persone sono state già evacuate in sicurezza, mentre esisterebbero “le condizioni per il ritorno dei civili”.Nell’acciaieria di Azovstal invece secondo il ministro ancora si nasconderebbero “nazionalisti ucraini e mercenari stranieri“, di cui 1.500 si sarebbero “già arresi”. Quindi, ribadendo la decisione del presidente Vladimir Putin di annullare l’ordine di assaltare Azovstal, ha chiarito che sarà garantita l’incolumità di coloro che si arrenderanno. Putin, scrive ancora Interfax, ha infatti dichiarato che un assalto all’impianto non è necessario: “Questa è una circostanza in cui dobbiamo pensare a salvare la vita e la salute dei nostri militari”, ha detto.Ieri, il comandante di Marina Serhiy Volynskyi in un messaggio video aveva spiegato che all’interno della struttura, intorno a cui negli ultimi giorni si son o concentrati i combattimenti, si contavano 500 militari e 1.500 civili.La vice-premier infine ha confermato che ieri quattro pullman di civili sono partiti da Mariupol, per dirigersi verso Zaporizhia, e che le evacuazioni proseguiranno anche nella giornata di oggi sebbene “le condizioni di sicurezza siano difficili”.