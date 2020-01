Libia, cessate il fuoco entra in vigore, Italia fuori dai giochi

Sebbene l'avesse inizialmente rifiutato, il feldmaresciallo Khalifa Haftar ha infine accettato il cessate il fuoco proposto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan e da quello russo Vladimir Putin. I due capi di Stato proposero insieme il cessate il fuoco al termine del vertice tenutosi ad Istanbul mercoledì 8 gennaio.La proposta fu subito accettata dal primo ministro del governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al-Serraj, dallo scorso aprile impegnato a difendersi dall'offensiva delle truppe di Haftar che vogliono prendere Tripoli, mentre il feldmaresciallo della Cirenaica la rifiutò. Infine anche Haftar, solo ieri, ha acconsentito a far tacere le armi, promettendo però severe rappresaglie nei confronti delle truppe nemiche che violeranno l'accordo.Il cessate il fuoco è entrato in vigore alla mezzanotte di oggi.Turchia e Russia svolgono un ruolo importante in Libia. Ankara ha recentemente iniziato a supportare militarmente, con equipaggiamenti, consiglieri e truppe, il governo di Tripoli mentre Mosca sostiene lo sforzo bellico di Haftar attraverso i famigerati mercenari del Gruppo Wagner. I due capi libici – al-Serraj e Haftar – hanno dunque accolto la proposta fatta da quei paesi che li stanno supportando materialmente per vincere la guerra.E l'Italia? Roma vuole stare con tutti, quindi con nessuno. L'attuale governo segue la linea tracciata da quello precedente: dialogo con entrambe le parti per favorire la soluzione diplomatica della crisi. L'Italia parla sia con Haftar che con al-Serraj ma concretamente non offre alcun aiuto materiale a nessuno dei due. Entrambi hanno però bisogno esattamente di questo più che del dialogo, cioè un aiuto concreto per vincere la guerra. Russi e turchi l'hanno capito e hanno dato ai due capi libici ciò di cui avevano bisogno. Così facendo hanno aumentato la loro influenza nel paese a scapito degli italiani.Roma, escludendo a prescindere qualsiasi tipo di intervento militare (anche sotto forma di consiglieri o equipaggiamenti) ed evitando di schierarsi nettamente nel conflitto, è inevitabilmente destinata a ricoprire un ruolo secondario.Ancora una volta giova far presente che è fuorviante addossare l'attuale scarsa rilevanza italiana in Libia all'incompetenza dell'attuale ministro degli esteri. La politica italiana nei confronti della Libia non è cambiata nel passaggio dal Conte I al Conte II. Escludere a prescindere la carta dell'intervento militare significa autocondannarsi a un ruolo secondario. L'evoluzione della guerra, di qualsiasi guerra, è data in primis dalla forza delle armi, in secundis dalla diplomazia. La diplomazia può favorire un accordo tra le parti quando la situazione militare sul campo lo permette. Per esempio quando enrtambe le parti sono logorate e incapaci di proseguire lo scontro. Ma questo non sembra ancora il caso della Libia, siccome l'intervento militare di turchi e russi ha galvanizzato rispettivamente al-Serraj e Haftar. Occorre poi dire che quest'ultimo è sostenuto militarmente anche da alcuni paesi arabi, tra i quali gli Emirati Arabi Uniti.Mentre Russia e Turchia aumentano la loro influenza in Libia fornendo concreti aiuti militari alle parti belligeranti, gli europei continuano a perseguire la strada della diplomazia e del dialogo. Ieri il premier Giuseppe Conte ha incontrato al-Serraj a Roma. Nel frattempo, durante la conferenza stampa al termine del bilaterale con Putin, la cancelliera Angela Merkel ha detto che a Berlino si terrà una conferenza, che dovrà vedere la partecipazione delle maggiori fazioni libiche, per tentare di risolvere pacificamente la crisi.