Regno Unito: Liz Truss alla guida del governo

Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri, ha vinto le elezioni per la guida del Partito conservatore del Regno Unito e nelle prossime ore sarà incaricata dalla regina Elisabetta II di formare il nuovo governo: lo ha riferito l’emittente Bbc. Secondo i risultati diffusi da sir Graham Brady, Truss ha ottenuto 81.326 preferenze dei votanti “tory” a fronte delle 60.339 del suo rivale, l’ex ministro del Tesoro Rishi Sunak.Truss succederà al dimissionario Boris Johnson e diventerà la terza prima ministra donna della storia britannica dopo Margharet Thatcher e Theresa May.Al referendum del 2016 sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea si era schierata per il “remain”. In seguito ha però fatto parte del governo Johnson, pro-Brexit, prima come segretaria al Commercio e poi agli Esteri, guadagnandosi i favori dei “Brexiteers” conservatori, che in qualche caso l’hanno paragonata a Thatcher definendola nuova “lady di ferro”. Come titolare degli Esteri, Truss è stata in prima linea nel sostegno all’Ucraina e alle sanzioni occidentali contro la Russia.