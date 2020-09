Lo Stato chiude agosto con un fabbisogno di 3,5 miliardi di euro

Nel mese di agosto 2020 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 3.500 milioni, in peggioramento di circa 1.300 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (-2.239 milioni). Il fabbisogno dei primi otto mesi dell’anno in corso è pari a circa 106.000 milioni, in aumento di circa 73.500 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019. Sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di luglio 2020

Nel confronto con il corrispondente mese del 2019, il saldo ha risentito della maggiore spesa delle Amministrazioni pubbliche per l’erogazione delle prestazioni previste dai provvedimenti legislativi emanati al fine di contenere l’emergenza Covid-19. Tale spesa è stata parzialmente compensata da un lieve aumento degli incassi fiscali.

La spesa per interessi sui titoli di Stato registra una diminuzione di circa 500 milioni.