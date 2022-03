Lontano dai cieli dell'Ucraina, il traffico aereo devia e si ammassa ad ovest

Se lo paragonissimo al regno animale sarebbe come un grande sciame d'api che evita un pericolo e disegna una deviazione in un percorso. Se al posto delle api mettiamo degli aerei ecco che abbiamo rappresentata l'immagine dei cieli d'Europa da qualche settimana a questa parte dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Non solo i cieli del paese al centro del conflitto ma anche quelli dei paesi circostanti sono chiaramente ed prevedibilmente liberi da velivoli immediatamente identificabili. L'effetto della deviazione del traffico civile e dei voli di linea internazionali da e verso est, è evidente nel flusso di centinaia di aerei in volo. I velivoli che è possibile notare in maniera trasparente nella piattaforma ad accesso libero flightradar 24, in prossimità del confine ovest dell'ucraina, sono elicottere dell'esercito degli Stati Uniti d'America.