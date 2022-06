Macron perde la maggioranza assoluta, volano Le Pen e cresce la sinistra

Emmanuel Macron perde la maggioranza assoluta in parlamento”, ma anche “dura sconfitta” del presidente e, di più, il “fallimento della sua strategia”: sono questi i online, questa notte, dei quotidiani Le Monde, Le Figaro e Liberation sull'esito delle elezioni legislative in Francia.Di “dura sconfitta” scrive invece Le Figaro, di area conservatrice, evidenziando al contempo l’affermazione della sinistra di Nupes come seconda forza politica dietro la coalizione Ensemble di Macron e il “risultato storico” ottenuto dal Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen. Secondo Liberation, quotidiano di sinistra, la perdita della maggioranza assoluta da parte di Ensemble è il “fallimento della strategia” di Macron, che avrebbe cercato di presentarsi come “unica alternativa agli estremisti” e si sarebbe invece trovato “isolato”.Gli exit poll resi noti ieri sera e riguardanti il secondo turno delle legislative in Francia hanno subito delineato una dura sconfitta per il presidente. Il partito 'Ensemble' che sostiene Macron si è fermato a 245 seggi, ben al di sotto della maggioranza assoluta (289), seguito da Nupes (Il cartello delle sinistre guidato da Jean-Luc Melenchon) con 135 seggi e Rassemblement National di Marine Le Pen che ha messo a segno una svolta storica decuplicando i i suoi seggi, passando da 8 a 89.