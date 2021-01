Mandato esplorativo al Presidente della Camera Fico

. E' l'esito del giro di consultazioni del capo dello Stato conclusosi dopo l'apertura della crisi da parte di Iv e le dimissioni del presidente Conte. 'Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia'.Il Presidente della Camerà avrà fino a martedì a disposizione per esplorare la possibilità di avere una maggioranza parlamentare formata daa sostegno di un. Una parte del Movimento 5 Stelle sarebbe pronta ad aprire Matteo Renzi ma una parte del Movimento non ci sta e minaccia la scissione. Il centrodestra si mostra unito e chiede le urne.

