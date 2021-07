Milano, Feltri si iscrive a FdI e sarà capolista

Vittorio Feltri si e' iscritto a Fratelli d'Italia e sara' capolista del partito alle prossime amministrative a Milano. Lo ha annunciato il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, presentando a Milano il suo libro 'Io sonoGiorgia' proprio insieme a Feltri.'Il direttore Feltri rappresenta tanto per la storia del giornalismo italiano e per la storia delle menti libere in una nazione in cui le menti libere non piacciono - ha detto Meloni -. Io sono estremamente fiera di annunciare non solo che ha deciso di iscriversi a Fdi ma anche e soprattutto che lo abbiamo convinto aguidare la lista alle prossime elezioni amministrative'. La notizia e' stata accolta da un forte applauso dei presenti. 'Il popolo di Fratelli d'Italia e' contento di questa tua scelta - ha aggiunto Meloni rivolgendosi a Feltri -, per noi e' motivo di grande orgoglio'.