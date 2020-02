Milleproroghe: il parlamento si dimentica della bassa

'Servono misure per completare la ricostruzione' nell'area modenese del sisma 2012. Lo segnala il coordinatore territoriale del Pd, Simone Silvestri, dopo che il Parlamento ha approvato il Milleproroghe senza gli emendamenti sul terremoto che ha colpito l'Emilia. 'Ancora una volta, logiche incomprensibili penalizzano un'area del Paese, che ha saputo reagire con forza e che produce il 2,4% del Pil nazionale.L'aspetto piu' assurdo della vicenda e' che mancano poche norme, il piu' e' stato fatto, che diano gambe alla proroga dello stato di emergenza al 2021 e quindi permettano di completare la ricostruzione in tutta tranquillita'.'Si tratta di poche norme che non necessitano di ulteriore copertura finanziaria, in primis per garantire il personale utilizzato nei Comuni, nelle Prefetture e presso la Soprintendenza'. Inoltre, continua Silvestri, 'occorre assicurare il rimborso per il mancato gettito Imu per gli edifici inagibili e la possibilita' di rinegoziare i mutui per i Comuni. Infine- completa il coordinatore dem- e' importante che i privati possano rientrare dai costi dei maggiori interessi, derivanti dalla sospensione delle rate dei mutui. Abbiamo anche chiesto che il ministero dei Beni culturali risolva in via definitiva il problema della mancanza di tecnici con potere di firma, dedicati solo alla ricostruzione'.