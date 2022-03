Morto Antonio Martino, ministro nei governi Berlusconi

'Con Antonio Martino se ne va un amico carissimo, uno studioso illustre, un uomo libero. Con lui ho condiviso l’idea della nascita di Forza Italia, della quale ebbe la tessera numero due. Fu uno dei più apprezzati Ministri dei nostri governi, agli Esteri e alla Difesa, stimatissimo in tutti i contesti internazionali e soprattutto negli Stati Uniti, dove si era formato e dove era di casa”.Lo dice il presidente Silvio Berlusconi. Antono Martino è morto all'età di 79 anni. E' stato ex ministro degli Esteri e della Difesa nei governi Berlusconi. Con Berlusconi era stato coofondatore di Forza Italia. Ne aveva la tessera numero 2Foto: Agenzia Dire (Dire.it)

