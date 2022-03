Parà russi sono entrati a Kharkiv, Mosca conquista Kherson, Mariupol circondata e senz'acqua. Gli ultimi aggiornamenti dell'Ansa parlano di intere città conquistate e sotto il controllo militare dei russi.Il tutto, paradossalmente, a poche ore dal secondo appuntamento tra Russia e Ucraina che si svolgerà in mattinata in una foresta della bielorussia, al confine con la Polonia.Nel frattempo, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna l'invasione russa dell'Ucraina, con 141 Paesi che hanno votato a favore, cinque contrari e 35 astenuti. I cinque Paesi che hanno votato contro la risoluzione dell'assemblea generale dell'Onu sull'invasione russa dell'Ucraina sono, oltre alla Russia, la Bielorussia, la Corea del Nord, la Siria e l'Eritrea. La Cina si è astenuta.Il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha aperto un'indagine sulla situazione in Ucraina per indagare su presunti crimini di guerra commessi dalla Russia. Lo si apprende da un comunicato della Corte.