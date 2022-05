Mosca: 'Finlandia e Svezia nella Nato, così si militarizza l'Artico'

Con l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, la regione artica si trasformerà in un teatro internazionale di operazioni militari. Lo ha affermato l’ambasciatore russo per la cooperazione artica, Nikolaj Korchunov, all’agenzia “Sputnik”. “Stiamo assistendo a un aumento dell’attività militare internazionale alle latitudini polari, un’internazionalizzazione delle attività militari. La trasformazione della regione artica in un teatro internazionale di operazioni militari è, ovviamente, una tendenza molto inquietante. Non possiamo che essere preoccupati su questo”, ha detto Korchunov, commentando l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. “La politica di non allineamento alle alleanze militari, la politica tradizionale di Svezia e Finlandia, ha fornito per lungo tempo una solida base per mantenere la pace e la stabilità alle latitudini polari. È improbabile che la possibile adesione di questi Paesi alla Nato contribuisca a questo obiettivo”, ha spiegato l’ambasciatore.